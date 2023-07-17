Kronologi Pria Bunuh Kekasihnya Tengah Hamil 1 Bulan, Kesal Diminta Tanggung Jawab

JAKARTA - Kisah nahas dialami wanita berinisial PAG. Wanita berusia 36 tahun itu tewas di tangan kekasihnya sendiri, H (30) di kontrakan Jalan Cemara, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

PAG tewas dicekik kekasihnya saat tengah hamil satu bulan. Kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan dengan kekasihnya saat belum terikat pernikahan.

"Yang bersangkutan memang pacaran ya sudah berhubungan. Si laki-laki ini juga sempat bekerja, tetapi pada saat sekarang sudah tidak bekerja lagi," ujar Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan saat jumpa pers, Senin (17/7/2023).

Kala itu, PAG meminta pertanggungjawaban terhadap kekasihnya. Namun, karena kekasihnya tidak memiliki pekerjaan, permintaan tersebut kerap berujung cekcok.

Andri menambahkan, H kerap kesal mendengar permintaan kekasihnya yang tengah hamil tersebut. Akhirnya, H memutuskan membunuh PAG dengan mencekiknya.

"Motif pelaku karena marah dan kesal serta belum siap dari segi ekonomi. Korban hamil satu bulan kemudian meminta pelaku untuk bertanggung jawab dan terjadi cekcok antara korban dengan pelaku," kata Andri.

Setelah membunuh korban, pelaku lantas menaruh jasad korban di lantai kolong meja dapur, yang ditutup tumpukan sampah dan baju.

"Korban sempat meminta pertanggungjawaban, tetapi pelaku sendiri belum siap untuk bertanggung jawab. Inilah yang terjadi lebih kurang 2 atau 3 minggu belakangan. Sehingga puncak kemarahan pelaku terjadi pada hari Sabtu, 8 Juli 2023," jelasnya.

Sebelumnya, polisi meringkus seorang pria berinisial H (30) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang usai tega mencekik wanita hamil berinisial PAG (36) hingga tewas membusuk di kontrakan Jalan Cemara, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu (12/7/2023) malam.