HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jembatan Cikereteg yang Sempat Longsor Sudah Bisa Dilalui Motor Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:02 WIB
Jembatan Cikereteg yang Sempat Longsor Sudah Bisa Dilalui Motor Dua Arah
Jembatan Cikereteg. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Jembatan Cikereteg yang berada di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor kembali dibuka. Kendaraan yang boleh melintas di jembatan tersebut hanya sepeda motor.

"Baru tadi pagi dibuka khusus untuk kendaraan roda dua saja serta pejalan kaki," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Senin (17/7/2023).

Jembatan ini kembali bisa dilalui motor mulai pukul 05.00 WIB pagi tadi. Kendaraan melintas di jembatan permanen yang sudah diperbaiki sebagian.

"Sudah jembatan permanen dan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen disisi kiri traffic untuk roda akan dibuka terus," ungkapnya.

Motor yang melintas diberlakukan dua arah dari Bogor menuju Sukabumi dan sebaliknya. Ke depan akan ada koordinasi lanjutan terkait roda empat.

"Untuk roda empat nanti dirapatkan kembali dengan pihak PUPR," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
