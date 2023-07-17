Polda Metro Tangkap Kurir Narkoba, 36 Kilogram Sabu Dibungkus Kopi Diamankan

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 36 kilogram dengan tersangka, Robi (38).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memimpin langsung konferensi pers di Gedung Ditresnarkoba Polda Metro Jaya hari ini, Senin (17/7/2023).

Ia mengatakan bahwa modus pelaku menyamarkan narkoba dengan kemasan kopi.

“Narkotika dengan barang bukti 36 kilogram sabu dengan modus disamarkan dalam kemasan bungkus kopi impor merek dari Amerika,” ujar Karyoto kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Karyoto menuturkan bahwa total barang bukti yang disita dari pengungkapan dan penangkapan kasus tersebut yakni 32 bungkus kopi hitam merk Bluebeard berisi sabu 34 kilogram, 2 bungkus teh cina Guanyinwang berisi sabu 2 kilogram, serta 1 unit mobil Honda jazz warna hitam berikut STNK.