INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngemis di JPO Senayan, Kakek Ini Kantongi Uang Rp18 Juta dan Dililitkan ke Perut

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:22 WIB
Ngemis di JPO Senayan, Kakek Ini Kantongi Uang Rp18 Juta dan Dililitkan ke Perut
Pengemis yang diamankan/Foto: Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (lansia) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terjaring razia di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senayan, Jakarta Selatan.

Kakek berinisial Y, berusia 72 tahun itu diamankan anggota Satpol PP Jakarta Selatan saat mengemis dan memulung di JPO tersebut.

"Sudah kita serahkan ke Panti Kedoya (Bina Insan Bangun Daya 1) untuk dilakukan pembinaan," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Bernard Tambunan kepada awak media, Senin (17/7/2023).

Dikatakan Bernard, Y diamankan pada Minggu pagi, 16 Juli 2023. Saat itu, petugas sedang melakukan patroli ketertiban umum rutin di kawasan Senayan dan mendapati Y sedang memulung.

Kakek Y berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur dan mempunyai saudara di Kota Bekasi. Sementara, keluarganya berada di kampung halamannya.

Petugas menemukan uang Rp18 juta yang disimpan di dalam kain yang dililitkan di badannya serta ditutupi baju.

Halaman:
1 2
      
