Kowarteg Ganjar Lakukan Pencegahan Penyebaran DBD di Kemayoran

KEMAYORAN - Relawan Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia dukung Ganjar membantu masyarakat dengan pencegahan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jalan Benda Timur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Diketahui, Kementerian Kesehatan RI mencatat, dalam 22 pekan pertama 2023, atau di kisaran periode Januari-Mei, terdapat 35.694 kasus DBD di seluruh Indonesia.

Sekjen Kowarteg Indonesia, Seno Herlangga mengatakan, pihaknya melakukan tiga langkah untuk masyarakat, yakni edukasi perakitan alat fogging sederhana, penyerahan bantuan alat fogging, dan penyemprotan rumah warga serta selokan.

"Pembuatan alat ini kami dari barang-barang bekas atau bisa baru yang tersedia di lingkungan seperti pipa dari untuk ac pipa tembaga, terus ada spray gun, ada pemantik api dan gas, serta ada untuk klem, selang air, dan tadi kami ada obat juga untuk foggingnya sendiri," ujarnya, Senin (17/7/2023).

Dikatakannya, puluhan masyarakat sangat terkesan dengan alat pengasapan atau fogging yang bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana.

Dia berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat berdampak pada pemutusan mata rantai jentik-jentik nyamuk aedes aegypti.

“Kepadatan penduduk seperti kawasan Kemayoran dan perubahan iklim jadi faktor penyebab perkembang biakan nyamuk aedes aegypti sebagai penyebab DBD,” ujarnya.

Dia pun berpesan kepada warga untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan serta menerapkan gerakan menutup, menguras, dan mengubur (3M).