Polisi Tangkap Komplotan Begal Sadis yang Beraksi di Cibitung

BEKASI - Kompolotan begal sadis yang kerap kali beraksi di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, ditangkap polisi. Mereka merupakan pelaku begal pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta.

"Tiga tersangka, SB alias Derga, AP alias Botak, dan RK alias Petok. Mereka ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung di Cikarang Barat, Senin (17/7/2023).

Gogo mengatakan para pelaku ditangkap karena tiga kali melakukan aksi begal di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Terakhir korbannya merupakan karyawan swasta, dua diantaranya ialah PNS.

Para pelaku biasanya melakukan aksinya pada malam hari, Gogo juga menjelaskan, para pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korban dengan senjata tajam celurit pada saat beraksi.

"Selanjutnya apabila tidak berhasil, para pelaku mengganti target dengan melakukan pencurian dengan pemberatan pada malam hari secara bersama-sama menggunakan senjata tajam jenis celurit," kata Gogo.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Muhammad Hasan Said menjelaskan ketiga tersangka ini pernah melakukan aksi pembegalan di tiga TKP dalam kurun waktu yang berbeda. Sebelumnya penodongan di Villa Mutiara Cibitung.

"Terakhir, mereka melakukan pembegalan di Jalan Raya Perum Villa Mutiara Jaya, Desa Wanajaya, pada Jumat 26 Mei 2023, dini hari," kata Hasan.