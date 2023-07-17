Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4.819 Pelanggar Terekam E-TLE Mobile di Bogor, Paling Banyak Tak Pakai Helm

Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
BOGOR - Satlantas Polres Bogor telah menindak sebanyak 4.819 pelanggar lalu lintas di Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak dimulainya Operasi Patuh Lodaya 2023 mulai 10-16 Juli 2023.

"Pelanggaran lalu lintas selama Operasi Lodaya tanggal 10-16 Juli, 4.819," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata, Senin (17/7/2023).

Menurutnya, pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi tidak mengenakan helm sesuai standar mencapai 3.690. Disusul dengan kendaraan yang melawan arus sebanyak 1.059 pelanggaran.

"Bonceng lebih dari 1 orang 39 dan penggunaan sabuk pengaman 31," jelasnya.

