Kapolda Metro: Polisi Tak Tidur Pastikan Narkoba Zombie Tak Masuk DKI Jakarta

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan bahwa narkotika jenis Tranq maupun obat Xylazine yang berasal dari Philadelphia, Amerika Serikat (AS) yang membuat pengguna seperti zombie tidak beredar di DKI Jakarta.

Karyoto menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus atas isu tersebut.

"Yang masalah di Philadelphia ya, ya saya pernah lihat juga. Memang mengerikan keadaan di sana. Tapi saya yakin insyaallah tidak akan terjadi karena semua masyarakat Indonesia menolak narkoba," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (17/7/2023).

Dia meyakini bahwa narkoba yang memiliki efek pada penggunanya seperti zombie tersebut tidak akan masuk ke Indonesia karena masyarakat Indonesia menolak narkoba. Polisi juga tidak akan tidur untuk memastikan barang haram tersebut tak masuk ke Indonesia.

"Kita juga tidak kasat, tidak tidur. Polsek tidak tidur dan bahkan pemerhati ahli narkoba sangat banyak. Artinya kita sepakat sifat merusaknya narkoba ini kita harus melakukan pengawasan secara bersama. KIta nggak tahu di negara semaju itu ada keadaan seperti itu," jelasnya.