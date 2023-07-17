Polisi: Pelaku Tawuran di Gambir Positif Narkoba

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap pelaku insial MAJ (21) yang terlibat tawuran di Jalan Imam Mahmud, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu 17 Juli 2023, dini hari.

Usai diperiksa MAJ diketahui positif sabu. "Kita cek dari pemeriksaan, hasil pengakuan dia itu pakai (sabu) sekitar Jumat malam," ucap Kanitreskrim Polsek Metro Gambir Kompol Andhika Aris Prasetya, Senin (17/7/2023).

Andhika mengatakan pelaku sengaja menggunakan sabu agar lebih percaya diri. Pelaku membeli sabu di wilayah Kota Bambu, Grogol, Jakarta Barat.

"Pengakuannya pakai (seorang) sendiri. Alasannya buat tambah keberanian," katanya.

Andhika menceritakan, pihaknya bisa menangkap pelaku karena adanya aduan dari masyarakat. MAJ ditangkap oleh anggota Citra Bhayangkara dibawah naungan Unit Reskrim Polsek Metro Gambir.

"Awalnya warga melaporkan ke citra bayangkara (pokdar kamtibkas). Terlihat ada orang bawa senjata tajam. Setelah diamankan pokdar, kemudian pelaku MAJ berikut senjata tajam jenis celurit dibawa ke Mapolsek Metro Gambir," ujarnya.