Gelar Senam, Relawan Ganjar Pranowo Kampanyekan Gaya Hidup Sehat di Serpong

TANGERANG - Sukarelawan Mak Ganjar tak henti-henti untuk mengadakan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Semisalnya mengkampanyekan hidup sehat kepada emak-emak di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Kali ini, Mak Ganjar menggelar fun zumba dan aerobic di Jalan Tandon Ciater, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan

Korwil Mak Ganjar Banten Siti Hani menyatakan, bahwa kegiatan fun zumba dan aerobic tidak hanya sekadar untuk menjadi ajang silahturahmi dengan emak-emak di Tangerang Selatan, namun sekaligus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.

“Maksud dan tujuan yaitu untuk mempererat silahturahmi dan juga supaya emak-emak lebih jauh mengenal Bapak Ganjar Pranowo,” kata Siti di lokasi, Minggu (16/7/2023).

Siti menambahkan kegiatan fun zumba dan aerobic ini merupakan salah satu bentuk kampanye pola hidup sehat yang digaungkan oleh Mak Ganjar Banten.

“Dan juga supaya emak-emak hidup lebih sehat,” urai Siti.

Fun zumba dan aerobic yang diselenggarakan Mak Ganjar Banten mendapat respons antusias dari warga sekitar. Terbukti, ada ratusan emak-emak yang hadir dalam kegiatan itu.

“Alhamdulillah sangat baik dan sangat antusias, bahkan acara belum mulai emak-emak sudah datang,” tutur Siti.