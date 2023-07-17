Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Berikan Atensi Kasus KDRT di Tangsel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:24 WIB
Polda Metro Berikan Atensi Kasus KDRT di Tangsel
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memberikan atensi khusus terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami seorang wanita hamil berinisial TM (21) karena babak belur dianiaya oleh suami berinisial BD (38) di Perumahan Serpong Park Kluster Diamond, Keluarahan Jelupang, Kota Tangerang Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan, atensi itu merupakan arahan serta instruksi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

"Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah melakukan arahan dan instruksi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan asistensi terkait dengan keputusan di Undang-undang KDRT," ujarnya di Polda Metro, Senin (17/7/2023).

"(Maksud asistensi) ya tentu ada backup, asistensinya ini kan backup, backup secara teknis terkait proses penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," sambung dia.

Namun demikian, kasus tersebut dipastikan masih ditangani oleh Polres Tangerang Selatan (Tangsel). "Kemudian tentunya kita terus menunggu secara proporsional dari penyidik (Polres) Tangerang Selatan," kata Trunoyudo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement