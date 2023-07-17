Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangkap Kurir Sabu 36 Kilogram, Kapolda Metro Kejar Bandarnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:58 WIB
Tangkap Kurir Sabu 36 Kilogram, Kapolda Metro Kejar Bandarnya
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto rilis tangkap kurir sabu (Foto:MPI)
A
A
A

JAKARTA – Narkotika jenis sabu dengan total seberat 36 kilogram berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan menangkap satu orang tersangka, Robi (38) yang berperan sebagai kurir.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menginstruksikan untuk mengejar penyuplai atau bandar dari narkotika jenis sabu tersebut.

“Kita sedang kembangkan kira-kira jaringannya ke mana, ada suplai 36 kg cukup besar. Dan kita yakin di atas yang mengendalikan ini tentunya dia juga punya barang yang lebih besar lagi,” ujar Karyoto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (17/7/2023).

Karyoto menuturkan bahwa dalam pengungkapan kasus narkoba ini, pihaknya mendapati modus dari pelaku yang menyamarkan narkoba dengan bungkus kopi merek Amerika, Bluebeard.

Total barang bukti yang disita dari pengungkapan dan penangkapan kasus tersebut yakni 32 bungkus kopi hitam merk Bluebeard berisi sabu 34 kilogram, dan 2 bungkus teh cina Guanyinwang berisi sabu 2 kilogra,, serta 1 unit mobil Honda jazz warna hitam berikut STNK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement