Tangkap Kurir Sabu 36 Kilogram, Kapolda Metro Kejar Bandarnya

JAKARTA – Narkotika jenis sabu dengan total seberat 36 kilogram berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan menangkap satu orang tersangka, Robi (38) yang berperan sebagai kurir.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menginstruksikan untuk mengejar penyuplai atau bandar dari narkotika jenis sabu tersebut.

“Kita sedang kembangkan kira-kira jaringannya ke mana, ada suplai 36 kg cukup besar. Dan kita yakin di atas yang mengendalikan ini tentunya dia juga punya barang yang lebih besar lagi,” ujar Karyoto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (17/7/2023).

Karyoto menuturkan bahwa dalam pengungkapan kasus narkoba ini, pihaknya mendapati modus dari pelaku yang menyamarkan narkoba dengan bungkus kopi merek Amerika, Bluebeard.

Total barang bukti yang disita dari pengungkapan dan penangkapan kasus tersebut yakni 32 bungkus kopi hitam merk Bluebeard berisi sabu 34 kilogram, dan 2 bungkus teh cina Guanyinwang berisi sabu 2 kilogra,, serta 1 unit mobil Honda jazz warna hitam berikut STNK.