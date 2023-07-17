Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pemuda di Bogor, 1 Orang Dikabarkan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |23:03 WIB
Tawuran Pemuda di Bogor, 1 Orang Dikabarkan Tewas
Tawuran pemuda di Bogor. (Ilustrasi/Okezone)
BOGOR - Beredar di media sosial video tawuran antarkelompok di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak dua kelompok tersebut terlibat tawuran di jalanan yang sepi pada malam hari. Keduanya saling serang dengan senjata tajam (sajam) berbagai jenis dan ukuran.

Tanpa ragu, kedua kelompok itu saling mengayunkan senjata tajam ke arah lawannya sambil berteriak.

"Tawuran antar kelompok pemuda yang terjadi di depan Alfamart, Jl Raya Cilebut, Bojong Gede, pada Sabtu, 15 Juli 2023. Info yang diterima tawuran ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, saat ini sedang dalam proses penanganan pihak berwajib," tulis keterangan video dikutip, Senin (17/7/2023).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
