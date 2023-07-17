Tawuran Pemuda di Bogor, 1 Orang Dikabarkan Tewas

BOGOR - Beredar di media sosial video tawuran antarkelompok di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak dua kelompok tersebut terlibat tawuran di jalanan yang sepi pada malam hari. Keduanya saling serang dengan senjata tajam (sajam) berbagai jenis dan ukuran.

Tanpa ragu, kedua kelompok itu saling mengayunkan senjata tajam ke arah lawannya sambil berteriak.

"Tawuran antar kelompok pemuda yang terjadi di depan Alfamart, Jl Raya Cilebut, Bojong Gede, pada Sabtu, 15 Juli 2023. Info yang diterima tawuran ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, saat ini sedang dalam proses penanganan pihak berwajib," tulis keterangan video dikutip, Senin (17/7/2023).