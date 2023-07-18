Kisah Humanis Prajurit Kopassus di Papua hingga Dijuluki Bapak Maleo

JAKARTA - Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang merupakan pasukan elite TNI AD ditugaskan ke Papua. Tugasnya jelas untuk menjaga NKRI dengan angkat senjata maupun merebut hati warganya.

Dikisahkan dalam buku Kopassus Untuk Indonesia karangan Iwan Santosa E.A. Natanegara, sangking menyatunya dengan masyarakat di Papua, prajurit Kopassus dijuluki sebagai Bapak Maleo.

Prajurit Kopassus Letda Gondolpus Borlak dalam buku tersebut menceritakan pengalamannya saat bertugas ke Papua dan menjadi sahabat warga di Tanah Cendrawasih.

Saat itu, Papua masih banyak tertinggal dalam pembangunan. Bahkan, masyarakatnya banyak masih hidup secara tradisional, seperti tinggal di hutan sehingga tidak mengetahui keberadaan NKRI.

Sehingga prajurit Kopassus yang ditugaskan harus mampu memperkenalkan NKRI terlebih dahulu sebelum menanamkan jiwa nasionalisme kepada warga Papua. Mereka harus berbaur dengan menggunakan pendekatan adat.

Strategi tersebut bukan hal yang mudah dilakukan karena kelompok separatis selalu mengintai mereka. Prajurit Baret Merah memahami, kunci utama merebut hati warga dengan cara komunikasi yang baik, menyetarakan pandangan, serta menghargai dan menyayangi layaknya manusia.