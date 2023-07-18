Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LB Moerdani, Jenderal TNI yang Berani Menolak Menikahi Putri Kesayangan Soekarno

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |07:04 WIB
LB Moerdani, Jenderal TNI yang Berani Menolak Menikahi Putri Kesayangan Soekarno
Benny Moerdani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Leonardus Benyamin Moerdani atau kerap disebut Benny Moerdani, tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru. Perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya dianggap misterius.

Ia merupakan salah satu dari segelintir anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang mendapat gelar Bintang Sakti atas andilnya dalam Operasi Trikora, ketika TNI membebaskan Irian Barat.

Untuk menerima Bintang Sakti, persyaratannya tidaklah mudah. Mereka harus menujukkan dedikasi tinggi, melebihi panggilan tugas, tidak pernah tertangkap pasukan musuh dan tidak pernah menyerah dalam pertempuran.

Dalam buku Benny, Tragedi Seorang Loyalis, dikisahkan pada suatu waktu, Benny Moerdani baru saja mendamaikan keributan fisik antara prajurit Korps Komando Operasi (KKO) Angkatan Laut dengan prajurit RPKAD. Kemudian, ia mendapat panggilan dari Presiden Soekarno ke Istana Negara.

Soekarno memanggil Benny untuk meminta Benny menjadi prajurit Cakrabirawa, yang saat itu merupakan cikal bakal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Namun, Benny menolak keinginan Soekarno. Ia beralasan ingin menjadi seorang tentara sesungguhnya.

“Bapak Presiden, saya ingin jadi tentara betulan,” kata Benny menolak halus keinginan Soekarno.

“Lho apa kau pikir Cakrabirawa bukan tentara…” balas Bung Karno dengan nada tinggi.

“Tidak begitu Pak. Saya ingin menjadi Komandan Brigade,” jawab Benny.

“Oh, kamu pahlawan ya, pemegang Bintang Sakti. Tetapi menjadi Komandan Brigade?” tanya Soekarno yang perlahan melunak.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah LB Moerdani Soekarno TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement