LB Moerdani, Jenderal TNI yang Berani Menolak Menikahi Putri Kesayangan Soekarno

JAKARTA – Leonardus Benyamin Moerdani atau kerap disebut Benny Moerdani, tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru. Perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya dianggap misterius.

Ia merupakan salah satu dari segelintir anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang mendapat gelar Bintang Sakti atas andilnya dalam Operasi Trikora, ketika TNI membebaskan Irian Barat.

Untuk menerima Bintang Sakti, persyaratannya tidaklah mudah. Mereka harus menujukkan dedikasi tinggi, melebihi panggilan tugas, tidak pernah tertangkap pasukan musuh dan tidak pernah menyerah dalam pertempuran.

Dalam buku Benny, Tragedi Seorang Loyalis, dikisahkan pada suatu waktu, Benny Moerdani baru saja mendamaikan keributan fisik antara prajurit Korps Komando Operasi (KKO) Angkatan Laut dengan prajurit RPKAD. Kemudian, ia mendapat panggilan dari Presiden Soekarno ke Istana Negara.

Soekarno memanggil Benny untuk meminta Benny menjadi prajurit Cakrabirawa, yang saat itu merupakan cikal bakal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Namun, Benny menolak keinginan Soekarno. Ia beralasan ingin menjadi seorang tentara sesungguhnya.

“Bapak Presiden, saya ingin jadi tentara betulan,” kata Benny menolak halus keinginan Soekarno.

“Lho apa kau pikir Cakrabirawa bukan tentara…” balas Bung Karno dengan nada tinggi.

“Tidak begitu Pak. Saya ingin menjadi Komandan Brigade,” jawab Benny.

“Oh, kamu pahlawan ya, pemegang Bintang Sakti. Tetapi menjadi Komandan Brigade?” tanya Soekarno yang perlahan melunak.