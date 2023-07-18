Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duel Brutal Kopassus vs Pasukan Gurkha di Belantara Borneo

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:02 WIB
Duel Brutal Kopassus vs Pasukan Gurkha di Belantara Borneo
Ilustrasi Kopassus (Foto: kopassus.mil.id)
A
A
A

JAKARTA - Operasi Dwikora di era awal tahun 60 an menjadi saksi bisu pertempuran brutal pasukan RPKAD yang sekarang Kopassus dengan Prajurit Gurkha di pedalaman Kalimantan atau Borneo.

Prajurit Gurkha merupakan pasukan bayaran dari Nepal yang dikenal paling sadis. Mereka berhasi dipukul mundur dari pedalaman Kalimantan hingga keluar ke perbatasan Malaysia.

Asisten Intel Kodam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Muhammad Aidi mengakui adanya kisah heroik mengenai pertempuran pasukan RPKAD dengan Prajurit Gurkha di lokasi dekat Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

"Ya saya sempat membaca literatur di Museum Gurkha di Inggris soal pertempuran antara pasukan Korp Baret Merah (RPKAD) dengan Pasukan Gurkha yang merupakan tentara bayaran asal Nepal di sekitar Betung Kerihun tersebut," kata mantan Asisten Intel Kopassus melansir Sindonews.

M Aidi mengungkapkan, dia yang dulu sempat menjabat sebagai Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Solo juga ikut dalam Ekspedisi Khatulistiwa beberapa tahun lalu.

"Waktu itu saat saya berpangkat Letkol dan menjabat Danyon 21 dan ikut dalam Ekspedisi Khatulistiwa di Pedalaman Kalbar sempat mendengar kisah-kisah heroik dari para tokoh Dayak Iban tentang keberhasilan Pasukan RPKAD memukul mundur pasukan Gurkha ke perbatasan Malaysia. Pak LB Moerdani (mantan Panglima ABRI) memang dulu sempat diterjunkan di perbatasan Malaysia," kata M Aidi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RPKAD Kopassus TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement