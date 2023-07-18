Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra Perkenalkan Diri ke Warga RW 02 Manggarai

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar acara sosialisasi dan musyawarah bersama warga RW 02, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Pemuda Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat.

"Mereka kan belum kenal calegnya siapa, makanya saya memperkenalkan diri saya dulu malam ini," kata Diska di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--menyebutkan, sosialisasi tidak hanya sampai di sini.

Setelah kegiatan tersebut, akan ada pertemuan lanjutan terkait aspirasi warga yang telah disampaikan pada pertemuan yang dimaksud.

"Ada beberapa aspirasi. Salah satunya saya tertarik sekali mereka sangat cinta bangsa negara ini apalagi tentang apa sejarah-sejarah Indonesia ini," ujarnya.