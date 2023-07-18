Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra Perkenalkan Diri ke Warga RW 02 Manggarai

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |04:31 WIB
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra Perkenalkan Diri ke Warga RW 02 Manggarai
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra silaturahmi dengan warga RW 02 Manggarai, Tebet, Jaksel. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar acara sosialisasi dan musyawarah bersama warga RW 02, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Pemuda Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat.

"Mereka kan belum kenal calegnya siapa, makanya saya memperkenalkan diri saya dulu malam ini," kata Diska di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--menyebutkan, sosialisasi tidak hanya sampai di sini.

Setelah kegiatan tersebut, akan ada pertemuan lanjutan terkait aspirasi warga yang telah disampaikan pada pertemuan yang dimaksud.

"Ada beberapa aspirasi. Salah satunya saya tertarik sekali mereka sangat cinta bangsa negara ini apalagi tentang apa sejarah-sejarah Indonesia ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement