INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kecantikan Ibu Ken Arok, Tak Pernah Disentuh Suaminya hingga Selingkuh dengan Pemuda

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |06:51 WIB
Kecantikan Ibu Ken Arok, Tak Pernah Disentuh Suaminya hingga Selingkuh dengan Pemuda
Ken Arok. (Ist)
KEN Arok merupakan pendiri Kerajaan Singasari sekaligus memproklamirkan sebagai raja yang berkedudukan di Tumapel. Penganugerahannya sebagai raja konon ia peroleh setelah mengalahkan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dan Kertajaya sebagai penguasa Kediri.

Namun, mengenai asal usul Ken Arok terdapat kemunculan banyak versi. Salah satunya dalam kitab Kakawin Pararaton gubahan Mpu Prapanca yang diterjemahkan Ki J Padmapuspita. Konon di Pararaton ini Ken Arok dijelaskan terlahir dari seorang ibu bernama Ken Ndok.

Nama asli Ken Ndok adalah Astia. Ia merupakan kembang Dusun Pangkur yang cantik mempesona, sebagaimana dikutip dari "Babad Tanah Djawi", dari Soedjipto Abimanyu. Kemudian, ia dipersunting seorang Maharesi yang bernama Resi Ang Sri Yogiswara Girinata, pemimpin Padepokan Girilaya yang sangat terkenal pada waktu itu.

Karena selama sepuluh tahun tak pernah "disentuh" sang suami, akhirnya Ken Ndok berpaling hati dengan seorang pemuda yang kebetulan menolongnya saat mendapat kecelakaan di hutan. Pemuda itu bernama Gajah Para. Sampai akhirnya, Gajah Para difitnah telah menghamili Ken Ndok karena seringnya mereka bersama.

Padahal, menurut kajian Ki J Padmapuspita, Ken Ndok hamil oleh seorang resi cabul yang berhasil menghipnotisnya hingga tertidur, dan menyetubuhi Ken Ndok. Merasa bukan pelakunya, Gajah Para tidak mengakui anak yang dikandung Ken Ndok.

Hal ini membuat Ken Ndok merasa malu, dan lari dari Girilaya ke sebuah daerah tersembunyi. Di sana, Ken Ndok mengakui bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak Dewa Brahma, sehingga Ken Ndok dianggap gila dan diusir dari daerah tersebut. Sesampainya di daerah pekuburan, mungkin karena sudah waktunya, akhirnya Ken Ndok melahirkan bayi tersebut.

