Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivitas Gunung Api Lokon Sulut Meningkat, Warga Diimbau Jauhi Kawah Tompaluan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |07:39 WIB
Aktivitas Gunung Api Lokon Sulut Meningkat, Warga Diimbau Jauhi Kawah Tompaluan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, adanya peningkatan aktivitas Gunung Api Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Peningkatan aktivitas ini ditandai dengan perubahan status aktifnya gunung berapi Lokon dari level II (waspada) menjadi level III (siaga), sejak 17 Juli 2023 kemarin pukul 18.00 WITA.

Kepala Badan Geologi PVMBG, Sugeng Mujiyanto mengungkapkan, pihaknya mengimbau agar masyarakat atau wisatawan yang berada di sekitar kawah Tompaluan dari gunung berapi tersebut, untuk menjauh.

"Dalam tingkat aktivitas level III (Siaga), masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan beraktivitas dan mendekati area dalam radius 2,5 KM dari kawah Tompaluan (pusat aktivitas)," ujar Sugeng dikutip dari laman resmi PVMBG ESDM, Selasa (18/7/2023).

Sugeng mengungkapkan potensi Siaga ini dapat berakibat adanya letusan dan hujan abu. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan jika terjadi potensi tersebut, masyarakat diharapkan memakai pelindung hidung, mulut (masker) dan kacamata.

"Masyarakat juga kami imbau untuk mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon terutama pada musim hujan," terang Sugeng.

Sugeng juga menyampaikan, selain potensi hujan abu dan letusan, Gunung Lokon juga memiliki kemungkinan untuk mengeluarkan lahar yang nantinya akan mengalir pada sungai-sungai yang berhulu dari puncak gunung.

"Musim hujan masih tetap berlangsung di sekitar Gunung Lokon untuk itu masyarakat agar mewaspadai terjadinya lahar hujan pada alur Sungai Pasahapen, juga alur sungai lainnya yang berhulu di puncak Gunung Lokon. Karena batuan terdiri dari material letusan yang bersifat lepas, mudah terbawa oleh aliran air yang berkembang menjadi lahar hujan," terang Sugeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement