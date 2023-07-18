Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Asa Nanda Maulidya Jadi Paskibraka Pupus, Namanya Diganti H-2 Jelang Keberangkatan ke Jakarta

Ismail Sangaji , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:48 WIB
Asa Nanda Maulidya Jadi Paskibraka Pupus, Namanya Diganti H-2 Jelang Keberangkatan ke Jakarta
Nanda Maulidya calon Paskibraka gagal lolos ke tingkat nasional (Foto: MPI)
TERNATE - Asa Nanda Maulidya menjadi calon Pasukan Pengibar Bendera Kusaka (Paskibraka) Nasional mewakili Maluku Utara, pupus sudah.

Calon paskibraka atau Capaska putri asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate ini tak menyangka, namanya diganti dengan cadangannya Muftafia Asmar Badarab, asal sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Utara.

Mirisnya, pergantian tersebut terjadi dua hari menjelang masa pendidikan dan pelatihan (Diklat) paskibraka tingkat nasional, pada 15-23 Juli 2023 di Jakarta.

Nanda digugurkan dengan alasan kondisi kesehatan, padahal sebelumnya dia dinyatakan sehat oleh dokter RSUD Chasan Boesoirie Ternate dan layak menjadi Capaska nasional.

Nanda mengikuti mcu bersama pasangannya putra capaska nasional atas nama Deril Tonga dari SMA Kristen Dian Halmahera. Lalu hasil mcu itu pun telah dikirim ke pusat.

"Saya sangat sedih dan kecewa karena sya sudah sangat berusaha untuk mendapatkan posisi itu dengan cara profesional tapi mengapa di H-2 tiba-tiba diganti, sampai ada keterangan surat dinyatakan lulus menjadi perwakilan Malut ke tingkat Nasional," kata Nanda, Selasa (18/7/2023).

Keputusan yang tiba-tiba itu membuat orangtua Nanda terpukul, dirinya tidak menyangkan anaknya yang sudah siap diberangkatkan digugurkan dengan alasan yang dibuat-buat.

