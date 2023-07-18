Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Papua Barat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:55 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Papua Barat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 18-19 Juli 2023.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan- Barat dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan 8 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, perairan utara Halmahera dan perairan utara Raja Ampat.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan timur P. Simeulue, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba, perairan P. Sawu, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Kupang, Laut Natuna Utara, perairan Kep. Anambas - Kep. Natuna, Laut Natuna, perairan Bangka - Belitung, Selat Karimata, perairan timur Lampung, perairan utara Jawa Tengah - Kep. Kangean, dan perairan selatan Kalimantan.

Kemudian Laut Jawa, perairan Kotabaru, Selat Makassar bagian selatan - tengah, Laut Bali - Laut Sumbawa, perairan Kep. Selayar, Laut Flores, perairan Baubau - Kep. Wakatobi, perairan Manui - Kendari, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, Laut Maluku, perairan utara dan selatan Kep. Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Raja Ampat, perairan Jayapura - Sarmi, Laut Seram, perairan selatan P. Buru - P. Seram, Laut Banda, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru, perairan Sorong bagian selatan dan perairan Fakfak - Amamapare.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan P. Jawa - P. Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, perairan selatan P. Rote, Samudra Hindia Selatan Jawa - NTT, perairan utara Manokwari - Biak, Samudra Pasifik Utara Halmahera dan Samudra Pasifik Utara Jayapura.

"Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4.0 - 6.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik Utara Papua Barat - Biak," demikian peringatan dini BMKG, Selasa (18/7/2023).

