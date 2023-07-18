Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Bakal Hadapi Sidang Vonis Kasus TPPU

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:16 WIB
Hari Ini, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Bakal Hadapi Sidang Vonis Kasus TPPU
Terdakwa Angin Prayitno (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji kembali menjalani persidangan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, Angin Prayitno bakal menghadapi sidang vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (18/7/2023).

Untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya, Angin Prayitno Aji dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Angin Prayitno aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Angin Prayitno juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pajak saat masih menjabat di DJP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta pidana denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan Angin Prayitno Aji di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP Kemenkeu tersebut juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.505.167.100 (Rp29,5 miliar). Jaksa menuntut agar uang pengganti itu dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut," ungkap jaksa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593/kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/337/2960949/kpk-belum-terima-salinan-putusan-rafael-alun-penyusunan-memori-banding-terkendala-xEJZjVHkC5.jpg
KPK Belum Terima Salinan Putusan Rafael Alun, Penyusunan Memori Banding Terkendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/337/2949280/rafael-alun-akan-jalani-sidang-vonis-hari-ini-OixXnPWSgv.jpg
Rafael Alun Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/337/2936359/rafael-alun-jalani-sidang-tuntutan-kasus-gratifikasi-dan-tppu-hari-ini-v9I11UBz1C.jpg
Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928327/rafael-alun-ngaku-ibunya-punya-banyak-emas-batangan-KDUrQvgZ0q.jpg
Rafael Alun Ngaku Ibunya Punya Banyak Emas Batangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928319/dipecat-karena-hedon-rafael-alun-saya-berpenampilan-sederhana-uRn4xdbNsY.jpg
Dipecat karena Hedon, Rafael Alun: Saya Berpenampilan Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement