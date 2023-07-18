Kenapa Tidak Boleh Keluar Saat Malam 1 Suro? Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA- Beberapa alasan kenapa tidak boleh keluar pada saat malam 1 Suro memang jarang diketahui orang biasa. Hari ini dianggap keramat dalam tahun baru kalender Jawa.

Adapun satu suro bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender hijriyah yakni jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023. Oleh sebab itu, malam 1 Suro akan dilaksanakan sejak hari Selasa, 18 Juli 2023 malam.

Beberapa alasan kenapa tidak boleh keluar pada saat malam 1 Suro dalam kepercayaan masyarakat Jawa,dianggap sebagai malam yang keramat. Untuk itu, membuat masyarakat dilarang untuk berperilaku sembarangan.

Terdapat banyak pantangan yang harus dihindari oleh masyarakat saat malam 1 Suro tiba. Salah satu diantaranya adalah larangan untuk keluar rumah atau bepergian pada malam 1 Suro.