HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Tidak Boleh Keluar Saat Malam 1 Suro? Ternyata Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:38 WIB
Kenapa Tidak Boleh Keluar Saat Malam 1 Suro? Ternyata Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA- Beberapa alasan kenapa tidak boleh keluar pada saat malam 1 Suro memang jarang diketahui orang biasa. Hari ini dianggap keramat dalam tahun baru kalender Jawa.

Adapun satu suro bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender hijriyah yakni jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023. Oleh sebab itu, malam 1 Suro akan dilaksanakan sejak hari Selasa, 18 Juli 2023 malam.

Beberapa alasan kenapa tidak boleh keluar pada saat malam 1 Suro dalam kepercayaan masyarakat Jawa,dianggap sebagai malam yang keramat. Untuk itu, membuat masyarakat dilarang untuk berperilaku sembarangan.

Terdapat banyak pantangan yang harus dihindari oleh masyarakat saat malam 1 Suro tiba. Salah satu diantaranya adalah larangan untuk keluar rumah atau bepergian pada malam 1 Suro.

Halaman:
1 2 3
      
