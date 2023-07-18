Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Asal usul Pemberian Nama Kelapa Gading

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:39 WIB
Ternyata Ini Asal usul Pemberian Nama Kelapa Gading
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini asal usul pemberian nama Kelapa Gading menarik untuk diulas. Beberapa nama kawasan yang kini ramai di Provinsi DKI Jakarta diambil dari sejarah masa lalu. Ada berasal dari nama gedung bersejarah, kelompok penduduk asli, bahkan istilah unik lain yang dipakai di masa lalu, salah satunya Kelapa Gading.

Ternyata ini asal usul pemberian nama Kelapa Gading diambil dari nama pohon yang tumbuh di daerah itu, terutama varietas Kelapa Gading.

Ciri-ciri pohon dengan nama latin Cocos Nucifera Var Ebunea itu yakni tidak terlalu tinggi, batangnya sedang, sementara buahnya berwarna kuning gading dengan ukuran relatif kecil.

Jenis pohon tersebut umumnya tumbuh di rawa-rawa dan kebun warga. Karena pohon Kelapa Gading banyak ditemukan di wilayah tersebut lama-kelamaan kawasan itu dinamakan Kelapa Gading.

Saat ini, pohon yang menjadi ciri khas kawasan Kelapa Gading tetap dipertahankan. Di pinggir-pinggir jalan raya kawasan elite itu masih terdapat pohon Kelapa Gading yang tumbuh dengan subur.

Pada masa Hindia Belanda, Kelapa Gading secara administratif masuk ke dalam wilayah Meester Cornelis. Kelapa Gading awalnya dikenal sebagai daerah rawa dan persawahan.

Halaman:
1 2 3
      
