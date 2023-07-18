Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewan Pers Beri Tempo Batas Waktu 10 Hari untuk Hak Jawab Erick Thohir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:50 WIB
Dewan Pers Beri Tempo Batas Waktu 10 Hari untuk Hak Jawab Erick Thohir
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Media Tempo diberi waktu atas sengketa konten media massa dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Keputusan itu, diambil setelah proses mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers pada Senin 17 Juli 2023.

Proses mediasi yang berlangsung secara tertutup, dimulai dari sekitar pukul 15.30 WIB. Proses mediasi, dilakukan secara bergilir.

Pertama, Dewan Pers meminta keterangan dari pihak Tempo, yang dihadiri oleh Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra.

Setiba di Kantor Dewan Pers, pihak Tempo hanya menunggu beberapa saat sebelum diperkenankan masuk ke ruang mediasi. Mediasi pun berjalan sekitar satu jam.

Selanjutnya, Dewan Pers meminta keterangan dari pihak Erick Thohir yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ifdhal Kasim. Ifdhal, sempat menunggu beberapa saat sebelum diperkenankan masuk setelah Dewan Pers selesai meminta keterangan dari pihak Tempo.

Adapun proses mediasi, dipimpin Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu serta dua anggota Dewan Pers lainnya Totok Suryanto dan Sapto Anggoro.

Proses mediasi, rampung sekitar pukul 20.00 WIB. Seusai mediasi, pihak Tempo dan kuasa enggan berkomentar terkait kesepakatan yang dihasilkan tersebut. Sambil berjalan menuju lift, awak Tempo menyarankan agar hasil mediasi dapat ditanyakan ke pihak Dewan Pers.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168199/dewan_pers-3w6u_large.jpg
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Dapat Hilangkan Multitafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138915/dewan_pers-qYnA_large.jpg
Komaruddin Hidayat Jadi Ketua, Berikut Susunan Pengurus Dewan Pers 2025–2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136326/dewan_pers-qAps_large.jpg
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU soal Perlindungan Kerja Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080736/dewan_pers-8Nul_large.jpg
Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu Terbuka ke Wartawan: Jangan Dipersulit Ketika Mereka Bertanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034146/simpatisan-syl-aniaya-wartawan-dewan-pers-minta-aparat-keamanan-jaga-keselamatan-jurnalis-1iT9e1hTOR.jpg
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029883/dewan-pers-minta-ruu-penyiaran-fokus-soal-aturan-siaran-3njHMmwX30.jpg
Dewan Pers Minta RUU Penyiaran Fokus Soal Aturan Siaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement