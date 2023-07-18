Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi CPO, Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Airlangga Hartarto Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:59 WIB
Usut Korupsi CPO, Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Airlangga Hartarto Hari Ini
Airlangga Hartarto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022-April 2022.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Airlangga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Benar ada pemeriksaan, ada panggilan," kata Ketut saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Ketut belum bisa berbicara panjang lebar mengenai pemanggilan menteri koordinator tersebut. Menurutnya, Airlangga disebut akan hadir pemeriksaan pada pukul 16.00 WIB.

"Benar perkara CPO rencana menurut informasi beliau bisa Hadir jam 16.00 WIB," ujar Ketut.

Untuk diketahui, Kejagung menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Halaman:
1 2
      
