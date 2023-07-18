Gempa M3,7 Guncang Sanana Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Sanana, Maluku Utara, pada Selasa (18/7/2023).

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.52 Lintang Selatan - 126.32 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 18-Jul-2023 09:43:56WIB, Lok:1.52LS, 126.32BT (67 km TimurLaut SANANA-MALUT), Kedlmn:54 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)