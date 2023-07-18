Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosialisasi di Hari Kerja, Ganjar Pranowo Sudah Izin ke Mendagri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:37 WIB
Sosialisasi di Hari Kerja, Ganjar Pranowo Sudah Izin ke Mendagri
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengaku dirinya sudah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait dirinya melakukan sosialisasi di hari kerja.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai menghadiri pelatihan juru kampanye kader partai politik dan relawan di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Ganjar Pranowo diketahui pada hari ini mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat.

Setelahnya Ganjar Pranowo menghadiri sosialisasi Pelatihan Tim Juru Kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Lantai 3 Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Awak media kemudian bertanya bahwa Ganjar biasanya melakukan sosialisasi di akhir pekan (Sabtu dan Minggu) namun pelatihan juru kampanye baru dilaksanakan pada Senin (17/7/2023).

"Iya tadi saya rapat dengan Pak Menko setengah hari, setengah harinya saya sudah siapkan ijin dan sudah saya kirim ke Mendagri. Jadi saya cukup tahu aturan," kata Ganjar Pranowo.

Ketika ditanya awak media terkait cara memenangkan hati generasi muda, Ganjar Menyebutkan pentingnya turun ke lapangan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan anak muda.

"Ketemu masyarakat dan ngobrol, karena harus dekat dengan masyarakat," tutup Ganjar Pranowo.

