HOME NEWS NASIONAL

Tolok Ukur Kesuksesan KPK Berantas Korupsi dari Jumlah OTT, Menko Luhut: Itu Kampungan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:45 WIB
Tolok Ukur Kesuksesan KPK Berantas Korupsi dari Jumlah OTT, Menko Luhut: Itu Kampungan!
Menko Marives, Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua KPK Firli Bahuri (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) bukan sebagai tolok ukur kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi. Menurutnya, pencegahan lebih penting dari pada penindakan.

"Kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti ga sukses, saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut seusai menghadiri Bincang Stranas KPK, Selasa (18/7/2023).

Luhut menjelaskan, pemikiran modern terkait pemberantasan korupsi harus berada di hulu, bukan di hilir. Untuk itu, ia menegaskan pencegahan korupsi lebih penting dari penindakan.

"Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu sukses story-nya," ujarnya.

Luhut melanjutkan, terkait turunnya jumlah OTT KPK lantaran Firli Bahuri dkk telah menciptakan ekosistem digitalisasi pemberantasan korupsi, sehingga berkurang celah untuk melakukan tindak pidana rasuah.

Halaman:
1 2
      
