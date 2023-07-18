Jokowi Gelar Ratas, Mentan dan Menteri LHK Kompak Dateng Bareng

Mentan Syahrul Yasin dan Menteri LHK Siti Nurbanya tiba di Istana (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka pada pagi hari ini, Selasa (18/7/2023). Beberapa menteri nampak hadir dalam ratas tersebut.

Nampak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) datang berbarengan untuk mengikuti ratas tersebut.

Siti mengungkapkan, bahwa dirinya akan menghadiri ratas tentang Antisipasi Dampak Fenomena El Nino.

"Iya (mau bahas el nino)," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).