Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangkostrad Tanam Puluhan Ribu Pohon Community Forest di Daerah Latihan Tempur Kostrad

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:49 WIB
Pangkostrad Tanam Puluhan Ribu Pohon Community Forest di Daerah Latihan Tempur Kostrad
Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak/Kostrad
A
A
A

JAKARTA - Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak bersama Dirut PT. Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi melaksanakan kegiatan penanaman ± 63.672 pohon program Community Forest, bertempat di Daerah Latihan (Rahlat) Kostrad Cibenda Sukabumi, Jawa Barat.

Letjen TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, penanaman pohon keras produktif (tanaman buah) di lokasi Daerah Latihan (Rahlat) Kostrad ini, merupakan pemanfaatan lahan satuan Kostrad sebagai lahan penghijauan dalam rangka mengurangi peningkatan emisi gas karbon.

“Program ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan serta memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberi nilai tambah ekonomi pada lahan yang kurang produktif untuk ditanami berbagai jenis komoditas,” ujar Maruli, Selasa (18/7/2023).

Hal ini senada apabila dihadapkan dengan pencapaian tugas pokok Kostrad khususnya pada fungsi teritorial, diantaranya adalah sebagai penguatan pembinaan teritorial (Binter) Kostrad, pemanfaatan lahan untuk keperluan logistik wilayah.

“Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial di bidang ketahanan pangan dan membangun, memelihara, meningkatkan serta memantapkan kemanunggalan TNI – Rakyat,” ujar jenderal bintang 3 Kopassus tersebut.

Adapun luas lahan yang akan dimanfaatkan kurang lebih 200 HA yang akan ditanami berbagai jenis pohon keras produktif sejumlah ± 63.672 pohon, di antaranya mangga, nangka, sirsak, petai, jengkol dan tanaman keras lainnya.

Sekadar diketahui, tahapan awal, Kostrad dan PKT sudah melakukan penanaman sebanyak ± 3.000 pohon di lahan Latihan Kostrad Cibenda, Sukabumi seluas 10 Ha di tahun 2022, jenis pohon buah yang ditanam, antara lain : Nangka, Mangga, Durian, Alpukat dan Sirsak.

Dalam kesempatan ini juga secara simbolis Pangkostrad melepaskan ± 100 ekor burung, yang terdiri dari burung merpati, kutilang dan perkutut, bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan populasi burung-burung di habitat alaminya sehingga terhindar dari ancaman kepunahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement