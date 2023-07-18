Pangkostrad Tanam Puluhan Ribu Pohon Community Forest di Daerah Latihan Tempur Kostrad

JAKARTA - Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak bersama Dirut PT. Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi melaksanakan kegiatan penanaman ± 63.672 pohon program Community Forest, bertempat di Daerah Latihan (Rahlat) Kostrad Cibenda Sukabumi, Jawa Barat.

Letjen TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, penanaman pohon keras produktif (tanaman buah) di lokasi Daerah Latihan (Rahlat) Kostrad ini, merupakan pemanfaatan lahan satuan Kostrad sebagai lahan penghijauan dalam rangka mengurangi peningkatan emisi gas karbon.

BACA JUGA: Dua Jenderal Bintang 4 yang Pernah Jabat Pangkostrad hingga KSAD

“Program ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan serta memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberi nilai tambah ekonomi pada lahan yang kurang produktif untuk ditanami berbagai jenis komoditas,” ujar Maruli, Selasa (18/7/2023).

Hal ini senada apabila dihadapkan dengan pencapaian tugas pokok Kostrad khususnya pada fungsi teritorial, diantaranya adalah sebagai penguatan pembinaan teritorial (Binter) Kostrad, pemanfaatan lahan untuk keperluan logistik wilayah.

“Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial di bidang ketahanan pangan dan membangun, memelihara, meningkatkan serta memantapkan kemanunggalan TNI – Rakyat,” ujar jenderal bintang 3 Kopassus tersebut.

BACA JUGA: Respons Cepat Pasukan Ajusta Kostrad Tangani Longsor di Maluku

Adapun luas lahan yang akan dimanfaatkan kurang lebih 200 HA yang akan ditanami berbagai jenis pohon keras produktif sejumlah ± 63.672 pohon, di antaranya mangga, nangka, sirsak, petai, jengkol dan tanaman keras lainnya.

Sekadar diketahui, tahapan awal, Kostrad dan PKT sudah melakukan penanaman sebanyak ± 3.000 pohon di lahan Latihan Kostrad Cibenda, Sukabumi seluas 10 Ha di tahun 2022, jenis pohon buah yang ditanam, antara lain : Nangka, Mangga, Durian, Alpukat dan Sirsak.

Dalam kesempatan ini juga secara simbolis Pangkostrad melepaskan ± 100 ekor burung, yang terdiri dari burung merpati, kutilang dan perkutut, bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan populasi burung-burung di habitat alaminya sehingga terhindar dari ancaman kepunahan.