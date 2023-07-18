Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Tinjau Kesiapan Pasukan Kuda untuk HUT TNI ke-78

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:51 WIB
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Pasukan Kuda untuk HUT TNI ke-78
Panglima TNI tinjau pasukan berkuda untuk HUT TNI ke-78 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. langsung meninjau Pusat Kesenjataan Kaveleri (Pussenkav) khususnya Detasemen Kaveleri Berkuda, yang terletak di Jalan Salak No. 2 Turangga, Lengkong Bandung Jawa Barat, pada Senin (17/7/2023). Hal ini dilakukan Panglima usai selesai membuka pelaksanaan Latihan Posko Latihan Gabungan TNI Tahun 2023 di Sesko TNI Bandung.

Peninjauan ini dilakukan Panglima TNI  untuk melihat secara langsung kesiapan Pasukan Kuda yang dimiliki TNI dan akan ditampil pada Parade HUT TNI ke 78 bulan Oktober mendatang.

Kunjungan Panglima TNI itu disambut oleh Komandan Pussenkav Mayjen TNI Yanuar Adil didampingi Wadan Pussenkav Brigjen TNI Supriyatna dan Pasukan Kuda Pusat Kesenjataan Kaveleri yang dimiliki TNI AD.

