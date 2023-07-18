Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Itu Malam 1 Suro? Ini Sejarahnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:52 WIB
Apa Itu Malam 1 Suro? Ini Sejarahnya
Ilustrasi (Foto:Usnplash)
JAKARTA- Tahukah Anda apa itu malam 1 Suro? Seperti yang diketahui, masyarakat Jawa memiliki banyak budaya dan tradisi yang masih dijaga keasliannya hingga saat ini.

Salah satunya adalah tradisi perayaan malam 1 Suro yang dilaksanakan setahun sekali. Bagi masyarakat Surakarta, pada malam 1 Suro akan dilakukan kirab yang dihadiri oleh anggota keluarga Keraton Surakarta, abdi dalam, hingga ribuan orang lainnya.

-Lantas, apa itu malam 1 Suro bagi masyarakat Jawa?

Malam 1 Suro adalah tradisi masyarakat Jawa yang jatuh pada tanggal 1 Muharram dalam penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam dan bertepatan dengan awal bulan pertama dalam penanggalan Jawa.

Secara tradisional, malam ini merupakan momen yang sarat dengan kepercayaan dan kegiatan spiritual. Karena itulah malam tersebut dianggap sakral dan dirayakan dengan berbagai macam ritual.

Dilansir dari laman Pariwisata Solo, Selasa (18/7/2023) malam 1 Suro menjadi momen refleksi diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat selama setahun belakangan. Selain itu, malam 1 Suro sebagai penanda tahun baru dianggap sebagai momen dibukanya lembaran baru kehidupan dengan harapan adanya perubahan sifat yang lebih baik lagi.

Halaman:
1 2 3
      
