Ketika Yel-Yel Ganjar Pranowo Presiden Menggema di Pelatihan Tim Jurkam

JAKARTA - Tim Juru Kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo menjalani pelatihan di INews Tower Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023) pagi. Para peserta, terlihat semakin antusias saat Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo akan memberi materi.

Itu terlihat saat Hary hendak memasuki ruangan pelatihan. Bersama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Hary masuk ruang pelatihan sekitar pukul 11.00 WIB. Para peserta yang hadir pun bersorak dan bertepuk tangan.

Setelah itu, Hary dan Hasto duduk di bagian depan. Tak lama, mereka berdiri dan melontarkan yel-yel Ganjar Pranowo. Teriakan yel-yel, dipimpin oleh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan. Para peserta pun kompak mengikuti yel-yel tersebut.

"Ganjar Pranowo," seru Putra.

"Presiden," sahut peserta sambil mengepalkan tangan.

"Ganjar," ucap Putra.

"Gaspolkan," sahut para peserta.