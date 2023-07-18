Apa Saja Pantangan-pantangan di Malam 1 Suro? Cek di Sini

JAKARTA- Apa saja pantangan-pantangan di malam 1 Suro yang jatuh pada 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa. pasalnya malam 1 Suro ini salah satu kalender Jawa.

Pada malam ini, terdapat beberapa pantangan yang diikuti sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa. Adapun ini dianggap sakral sehingga beberapa masyarakat mempercayai bahwa ada tindakan yang perlu tidak dilakukan.

Berikut ini apa saja pantangan-pantangan di malam 1 Suro yang tidak banyak orang ketahui:

1. Dilarang Keluar Rumah

Padam malam 1 Suro, masyarakat Jawa menghindari keluar rumah atau melakukan perjalanan jauh dikarenakan adanya energi spiritual.