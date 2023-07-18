Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Saja Pantangan-pantangan di Malam 1 Suro? Cek di Sini

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:53 WIB
Apa Saja Pantangan-pantangan di Malam 1 Suro? Cek di Sini
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Apa saja pantangan-pantangan di malam 1 Suro yang jatuh pada 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa. pasalnya malam 1 Suro ini salah satu kalender Jawa. 

Pada malam ini, terdapat beberapa pantangan yang diikuti sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa. Adapun ini dianggap sakral sehingga beberapa masyarakat mempercayai bahwa ada tindakan yang perlu tidak dilakukan.

Berikut ini apa saja pantangan-pantangan di malam 1 Suro yang tidak banyak orang ketahui:

1. Dilarang Keluar Rumah

Padam malam 1 Suro, masyarakat Jawa menghindari keluar rumah atau melakukan perjalanan jauh dikarenakan adanya energi spiritual.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151801//rano-krI0_large.jpg
Rano Karno: Pemprov DKI Gelar Dua Karnaval Besar, Catat Agenda dan Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151362//4_potret_sherina_munaf_rayakan_malam_1_suro-kVG3_large.jpg
4 Potret Sherina Munaf Rayakan Malam 1 Suro, Pakai Kain Batik Sarat Makna hingga Tusuk Konde Keramat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151252//170593_kendaraan_kembali_ke_jabotabek_pada_28_29_juni_2025-IgN7_large.jpg
170.593 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada 28-29 Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/340/3150917//pawai_muharram_di_kalteng-v6qz_large.jpg
Pawai Muharam di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran: Momentum Perbaiki Kualitas Diri dan Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150813//2000_gen_z_meriahkan_acara_muharam_menag_masjid_istiqlal_dulu_isinya_pensiunan-uG6o_large.jpg
2.000 Gen-Z Meriahkan Acara Muharam, Menag: Masjid Istiqlal Dulu Isinya Pensiunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150778//prabowo_ucapkan_selamat_tahun_baru_islam_momen_bangun_indonesia_makmur_dan_berakhlak-LTDt_large.jpg
Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru Islam: Momen Bangun Indonesia Makmur dan Berakhlak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement