HOME NEWS NASIONAL

Fahmi Dijodohi dengan Ende Ojol Cantik, Dedi Mulyadi: Kamu Berkelahi Dulu Sama Tukang Bumbu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:35 WIB
Fahmi Dijodohi dengan Ende Ojol Cantik, Dedi Mulyadi: Kamu Berkelahi Dulu Sama Tukang Bumbu
Fahmi dan Ende/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Husaeni menjalani fase pahit dalam kehidupannya. Baru sehari menikah, Fahmi ditinggal kabur oleh istrinya Anggi Anggraeni yang kembali ke pelukan mantan. Namun kini Fahmi mulai move on dengan membuka diri kepada wanita.

Bahkan, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mempertemukan Fahmi dengan seorang driver ojol bernama Ende. Driver ojol cantik itu viral setelah ditinggal suaminya karena dipenjara akibat kasus narkoba. Suami Ende diketahui sudah empat kali masuk bui karena menjadi kurir narkoba.

“Yang jelas geulis mana? tanya Dedi dilansir dari dari Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (17/7/2023).

“geulis teteh” jawab Fahmi.

Fahmi pun tersipu malu saat Dedi Mulyadi menyuruhnya memilih siapa yang lebih cantik dari mantan istrinya, Anggi.

Fahmi pun mengakui kecantikan Ende dari pada mantan istrinya.

"Mantan kemarin masih cantik ini, kenapa harus mikirin dia lagi?" ucap Dedi Mulyadi.

Dedi menceritakan kisah Fahmi kepada Ende dan mengatakan jika Fahmi merupakan lelaki baik-baik yang ditinggal oleh istrinya Anggi Anggraeni sehari setelah menikah.

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Dalam kesempatan itu, Ende juga menceritakan ada beberapa laki-laki yang saat ini sedang mendekatinya. Namun Ende diketahui sedang dekat dengan seorang pria yang berdagang bumbu dapur untuk masakan.

"Tukang bumbu sabraha (berapa umurnya)?" tanya Dedi kepada Ende.

"29," jawab Ende,

“Lebih mudah dong,” timpal Dedi.

"Itu saja belum direstuin Pak,” jawab Ende.

"Ini mah langsung direstuin sama saya, dikawinin," ujar Dedi Mulyadi mantap.

Bahkan Dedi akan menyewakan tenda, organ tunggal dan keperluan pernikahan lainnya jika keduanya jadi menikah.

“Kalau kamu suka sama dia, kamu harus siap berkelahi sama tukang bumbu,” canda Dedi.

Halaman:
1 2
      
