HOME NEWS NASIONAL

Tak Sempat Malam Pertama karena Istri Kabur ke Mantan Pacar, Fahmi Curhat ke Ashanty

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:52 WIB
Tak Sempat Malam Pertama karena Istri Kabur ke Mantan Pacar, Fahmi Curhat ke Ashanty
Fahmi dan Ashanty/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTAFahmi Husaeni menunjukkan sikap tegarnya usai sang istri, Anggi Anggraeni (21) meninggalkannya untuk menemui mantan pacarnya, Adriaman Lase di Jakarta. Dengan tegas, Fahmi menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menceraikannya.

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

Fahmi juga membagikan kisah dirinya yang tidak mendapatkan malam pertama setelah menikah dengan istrinya kepada penyanyi Ashanty

"Setelah kini sudah pisah begini, terus kamu viral, ada cewek-cewek enggak yang deketin?," tanya Ashanty, dikutip dari channel Ngobrol Asix pada Selasa (18/7/2023).

"Banyak banget, alhamdulillah itu hikmahnya," jawab Fahmi.

Dikatakan Fahmi, sejumlah perempuan mendekatinya untuk berkenalan hingga ingin menjalin hubungan serius, bahkan ada yang dari Malaysia.

