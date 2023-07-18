Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Cawapres Alternatif PAN, Muhadjir Effendy Dinilai Sosok Berpengalaman

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |13:23 WIB
Jadi Cawapres Alternatif PAN, Muhadjir Effendy Dinilai Sosok Berpengalaman
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan ada nama lain yang berkembang di internalnya untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) di Pilpres 2024.

Nama alternatif tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy.

Saleh mengatakan, selama ini PAN memang mendorong beberapa nama untuk dimajukkan sebagai cawapres. Meski, awalnya PAN tetap berharap Zulkifli Hasan.

Seiring waktu, kata dia, mencuat nama Menteri BUMN Erick Thohir, dan belakangan terdapat perkembangan di internal PAN yang mengusulkan agar tokoh Muhammadiyah dicalonkan jadi cawapres.

