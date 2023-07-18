Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Dia 12 Jurnalis Juara Lomba Karya Jurnalistik IJTI-Pegadaian 2023

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |13:31 WIB
Ini Dia 12 Jurnalis Juara Lomba Karya Jurnalistik IJTI-Pegadaian 2023
12 Jurnalis Juara Lomba Jurnalistik IJTI
JAKARTA – Sebanyak 12 jurnalis dari empat kategori, yakni media cetak, televisi, daring dan foto, terpilih sebagai pemenang lomba yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bekerjasama Pegadaian.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Yudi Sadono mengucapkan selamat kepada para pemenang, yang telah berhasil memberikan informasi terbaik untuk masyarakat dan sesuai dengan tema yang ditentukan dalam Lomba Karya Jurnalistik Tahun ini.

“Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan jurnalis yang terpilih sebagai pemenang Lomba Karya Jurnalistik IJTI-Pegadaian 2023,”ujar Yudi, Selasa (18/7/2023).

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi insan media atas karya-karya terbaik yang dihasilkan dalam mengikuti lomba ini. Semoga, hasil karya ini dapat meliterasi dan memperkenalkan produk dan layanan Pegadaian sebagai solusi keuangan yang aman bagi masyarakat,” sambung Yudi.

Para juara di semua kategori akan menerima hadiah masing-masing untuk juara pertama Rp10 juta, juara kedua Rp7,5 juta, dan juara ketiga sebesar Rp5 juta.

Yudi menyatakan, bahwa pemilihan pemenang telah melalui proses penilaian yang ketat dengan melibatkan dewan juri dari anggota Dewan Pers, Pemimpin Redaksi Media ternama yang sesuai kategori yang ada.

"Tercatat lebih 200 karya terbaik yang dikirimkan oleh para jurnalis kepada panitia. Dewan juri pun harus bekerja keras untuk menyeleksi karya jurnalistik yang masuk untuk menetapkan 12 pemenang," pungkasnya.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan apresiasi pada pegadaian atas suksesnya pelaksanaan lomba karya jurnalistik ini.

Dikatakan Herik, lomba ini turut mendorong jurnalis meningkatkan kompetensinya dan terus membuat karya karya jurnalistik berkualitas yang bermanfaat bagi publik.

Lomba Jurnalistik IJTI Wartawan
