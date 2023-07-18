KKB Tembaki Pesawat Smart Air di Intan Jaya Papua

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembaki Pesawat Smart Air di Bandara Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa (18/7/2023).

"Benar. Hari ini sekitar jam 08.30 WIT, (penembakan) saat (pesawat) mau mendarat, kemudian ditembak lagi saat mau terbang," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Donny Charles Go, saat dikonfirmasi.

Donny menyebut bahwa pesawat itu membawa beberapa penumpang. Akan tetapi, para penumpang pesawat tersebut dinyatakan selamat.

Lebih lanjut, Donny mengatakan pesawat itu dapat mendarat di Bandara Sugapa, Intan Jaya, Papua. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait aksi penembakan tersebut.

"Tidak ada korban jiwa. Pesawat kembali dengan selamat ke Sugapa," tutupnya.

(Awaludin)