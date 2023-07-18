Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe ke Jurkam: Ganjar Sosok Family Man dan Energik

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |13:49 WIB
Hary Tanoe ke Jurkam: Ganjar Sosok <i>Family Man</i> dan Energik
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) memberikan materi kepada para juru kampanye (Jurkam) bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Menurut HT, menjadi juru kampanye harus mengetahui kelebihan jagoannya. "Yang jelas untuk menjadi Jurkam itu harus tau posisioning atau kalau di istilah marketing value proposition dari pak Ganjar, harus paham itu," kata HT kepada wartawan.

HT mengatakan, Ganjar memiliki kelebihan seperti family man, wajah yang tampan, energik, hingga merakyat.

"Kalau kita lihat dari pak Ganjar muda itu jelas, energik, good looking, tampan. Apalagi yang menonjol dari pak Ganjar? Pak ganjar kepala daerah, jadi pernah di legislatif bahkan di eksekutif jadi pemahaman untuk di kedua bidang tersebut sangat baik," jelasnya.

"Dan yang sangat menonjol pak Ganjar juga Family Man ya, kalau kita lihat harmonis dengan istrinya dan juga tidak kalah penting humble merakyat kita lihat beliau sangat dekat dengan orang-orang di bawah, dengan rakyat dan masih banyak lagi yang nanti akan saya sharing," lanjutnya.

