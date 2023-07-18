Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Polisi Temukan 4 Lubang di Sayap Kiri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:04 WIB
KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Polisi Temukan 4 Lubang di Sayap Kiri
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Papua menyatakan pihaknya menemukan empat lubang di sayap kiri Pesawat Smart Air yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Tim tersebut berhasil menemukan empat lubang pada sayap kiri pesawat Caravan PK-SNO, Serial No. 208B2375, yang diduga disebabkan oleh dua proyektil peluru yang menembus pesawat tersebut,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

Ignatius menjelaskan, Tim Reserse Kriminal Polres Nabire, bekerja sama dengan Smart Aviation, melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan penembakan terhadap pesawat Caravan PK-SNO Serial No. 208B2375 yang digunakan PT Smart Cakrawala Aviation.

“Hasil Kordinasi kami, memang pada saat Pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Homeyo, Kab. Intan Jaya tepatnya di Ujung Bandara tedengar lebih dari 10 suara tembakan,” ujar Ignatius.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembaki Pesawat Smart Air di Bandara Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa (18/7/2023).

"Benar. Hari ini sekitar jam 08.30 WIT, (penembakan) saat (pesawat) mau mendarat, kemudian ditembak lagi saat mau terbang," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Donny Charles Go, saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/29/18/1375846/penembakan-di-pusat-perbelanjaan-australia-satu-orang-tewas-iCY99w2m9e.jpg
Penembakan di Pusat Perbelanjaan Australia, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/07/18/1356881/dua-mahasiswa-australia-ditembak-bandar-narkoba-Xkn3Tiij0k.jpg
Dua Mahasiswa Australia Ditembak Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/07/18/1329614/baku-tembak-tewaskan-pelaku-drama-penembakan-sydney-berakhir-70egvA8KFp.jpg
Baku Tembak Tewaskan Pelaku, Drama Penembakan Sydney Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/07/18/1329362/penembakan-sydney-disusul-aksi-penyanderaan-stcJR3cIHC.jpg
Penembakan Sydney Disusul Aksi Penyanderaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/07/18/1329350/breaking-news-penembakan-sydney-tewaskan-satu-orang-dua-terluka-R97ZDRfWMn.jpg
Breaking News: Penembakan Sydney Tewaskan Satu Orang & Dua Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421//kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement