KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Polisi Temukan 4 Lubang di Sayap Kiri

JAKARTA - Polda Papua menyatakan pihaknya menemukan empat lubang di sayap kiri Pesawat Smart Air yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Tim tersebut berhasil menemukan empat lubang pada sayap kiri pesawat Caravan PK-SNO, Serial No. 208B2375, yang diduga disebabkan oleh dua proyektil peluru yang menembus pesawat tersebut,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

Ignatius menjelaskan, Tim Reserse Kriminal Polres Nabire, bekerja sama dengan Smart Aviation, melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan penembakan terhadap pesawat Caravan PK-SNO Serial No. 208B2375 yang digunakan PT Smart Cakrawala Aviation.

“Hasil Kordinasi kami, memang pada saat Pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Homeyo, Kab. Intan Jaya tepatnya di Ujung Bandara tedengar lebih dari 10 suara tembakan,” ujar Ignatius.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembaki Pesawat Smart Air di Bandara Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa (18/7/2023).

"Benar. Hari ini sekitar jam 08.30 WIT, (penembakan) saat (pesawat) mau mendarat, kemudian ditembak lagi saat mau terbang," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Donny Charles Go, saat dikonfirmasi.