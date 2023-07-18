Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:09 WIB
Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi
Fahmi dan Anggi/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Husaeni ungkap kondisi Anggi Anggraeni yang jatuh sakit hingga depresi setelah kabur meninggalkan dirinya usai sehari menikah.

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

"(Anggi) Enggak di rumah, di rumah saudara atau di mana, enggak tahu. disembunyikan dulu karena banyak yang cari," ujar Fahmi dilansir dari channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, (18/7/2023).

Namun demikian, Fahmi Husaeni tetap menaruh rasa iba terhadap Anggi Anggraeni. Bahkan dirinya menaruh simpati dengan kehidupan Anggi setelah berpisah dengan dirinya.

“Saya juga kasihan melihatnya (Anggi). Sebagai manusia kita harus bisa merasakan kalau saya di posisi dia pasti akan gitu. Tapi, sudah gak cinta, lebih ke kasihan aja sama orangtuanya juga," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement