Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi

JAKARTA - Fahmi Husaeni ungkap kondisi Anggi Anggraeni yang jatuh sakit hingga depresi setelah kabur meninggalkan dirinya usai sehari menikah.

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

"(Anggi) Enggak di rumah, di rumah saudara atau di mana, enggak tahu. disembunyikan dulu karena banyak yang cari," ujar Fahmi dilansir dari channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, (18/7/2023).

Namun demikian, Fahmi Husaeni tetap menaruh rasa iba terhadap Anggi Anggraeni. Bahkan dirinya menaruh simpati dengan kehidupan Anggi setelah berpisah dengan dirinya.

“Saya juga kasihan melihatnya (Anggi). Sebagai manusia kita harus bisa merasakan kalau saya di posisi dia pasti akan gitu. Tapi, sudah gak cinta, lebih ke kasihan aja sama orangtuanya juga," tuturnya.