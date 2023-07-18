Pesawat yang Ditembaki KKB Angkut 7 Personel Brimob

JAKARTA - Polda Papua menyatakan bahwa, Pesawat Smart Air yang ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sedang mengangkut tujuh personel Brimob.

“Setelah mengangkut tujuh personel Brimob, pesawat melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Wagete Kab. Deiyai dan Bandar Udara Nabire,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

Terkait peristiwa itu, Ignatius memastikan bahwa, tidak ada korban. Pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Perlu diketahui bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian ini, dan tim olah TKP tidak menemukan proyektil peluru yang diduga ditembakkan ke badan pesawat,” ujar Ignatius.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembaki Pesawat Smart Air di Bandara Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa (18/7/2023).

"Benar. Hari ini sekitar jam 08.30 WIT, (penembakan) saat (pesawat) mau mendarat, kemudian ditembak lagi saat mau terbang," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Donny Charles Go, saat dikonfirmasi.