INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pembentukan Tim 7, Hary Tanoe: Pak Jokowi Dukung Ganjar

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:18 WIB
Pembentukan Tim 7, Hary Tanoe: Pak Jokowi Dukung Ganjar
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan sinyal positif dari keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Tujuh yang bertujuan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Dia menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan sebelum mengisi materi di acara Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Ganjar Pranowo, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

"Itu satu indikasi yang baik. Pak Jokowi ikut menurunkan timnya, menurunkan pembekalan. Dan itu menunjukkan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar," kata Hary Tanoe.

Ia juga percaya diri Ganjar bisa menang Pilpres 2024 dengan sinyal dukungan Jokowi berupa keinginan pembentukan Tim 7.

Menurut Hary Tanoe, keyakinan itu makin diperkuat dengan terjunnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra Jokowi, menjadi jurkam pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024.

"Apalagi Mas Gibran juga akan ikut berkampanye untuk Pak Ganjar," katanya.

