Hary Tanoe Ingin Jurkam Muda Ganjar Pranowo Kemas Konten Menarik bagi Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta Jurkam Muda pendukung Ganjar Pranowo untuk mengemas isi konten yang menarik dari berbagai platform.

Sebab, dengan cara itu, masyarakat bisa lebih mengenal Ganjar Pranowo dengan berbagai prestasi yang telah dilakukannya.

"Kemudian kita latih juga mereka tidak hanya ke platform tapi kreatif-kreatifnya bagaimana mengemas, sehingga bagaimana kekuatan Pak Ganjar itu sampai kepada masyarakat dan pada akhirnya menjadi dipilih dan menjadi presiden kita 2024-2029," ujar HT di Inews Tower, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

BACA JUGA: Hary Tanoe dan Hasto Beri Pembekalan pada Jurkam Muda Pemenangan Ganjar Pranowo

Dirinya mengatakan bakal menyebar dan memberi tugas kepada Jurkam muda pendukung Ganjar Pranowo ke berbagai platform. Menurut Hary Tanoe, pembagian tugas ini sangat efektif untuk semakin menguatkan tujuan dari Jurkam Muda melakukan tugasnya.

"Kita akan banyak melatih jurkam yang akan kita sebarkan dan tentunya akan bertugas di semua platform," kata Hary Tanoe.

Selain itu, ia juga membeberkan berbagai platform yang bisa dikerjakan oleh Jurkam Muda. Di antaranya, melalui media TV, media sosial dan media streaming yang kini terus berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto menyebut bahwa pelatihan Jurkam Muda ini turut diikuti 300 orang yang terdiri dari perwakilan partai pendukung Ganjar Pranowo.