HT Minta Jurkam Muda Bergerak di Semua Platform Media Sosialisasikan Ganjar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya bakal menyebar dan memberi tugas kepada 300 orang Juru kampanye (Jurkam) Muda pendukung Ganjar Pranowo ke berbagai platform.

Menurutnya, pembagian tugas ini sangat efektif untuk semakin menguatkan tujuan dari Jurkam Muda melakukan tugasnya.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat memberikan keterangan pers sebelum memberikan arahan kepada Jurkam Ganjar Pranowo di Inews Tower, Jakarta, Selasa (18/7/2023). Turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq.

"Kita akan banyak melatih jurkam yang akan kita sebarkan dan tentunya akan bertugas di semua platform," kata Hary Tanoe.

Pria yang akrab disapa HT ini pun membeberkan berbagai platform yang bisa dikerjakan oleh Jurkam Muda. Di antaranya, melalui media TV, media sosial dan media streaming yang kini terus berkembang.

Tak hanya itu, HT menyebut bahwa Jurkam Muda ini perlu juga dilatih bagaimana cara mengemas isi konten dari berbagai platform tersebut. Sebab dengan begitu, lanjut HT, masyarakat bisa lebih mengenal Ganjar Pranowo dengan berbagai prestasi yang telah dilakukannya.

"Kemudian kita latih juga mereka tidak hanya ke platform tapi kreatif-kreatifnya bagaimana mengemas, sehingga bagaimana kekuatan Pak Ganjar itu sampai kepada masyarakat dan pada akhirnya menjadi dipilih dan menjadi presiden kita 2024-2029," jelas HT.