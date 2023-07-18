Polemik Ponpes Al Zaytun Bukan Berkaitan dengan Institusi tapi Individu

JAKARTA - Polemik pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun tidak berkaitan dengan institusinya melainkan individu. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Individu yang dimaksud yang pimpinan ponpes Al Zaytun yakni Panji Gumilang.

"Nanti kita akan lihat kasusnya kan, yang jelas kasus ini bukan kasus yang berkaitan dengan institusi tetapi individu, salah satu pimpinan yang kebetulan memimpin lembaga itu. Sehingga kita harus bisa memisahkan antara kasus yang sifatnya invididual dengan kasus yang sifatnya kelembagaan," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Muhadjir memastikan bahwa sejauh ini belum ada penyimpangan ajaran agama pada ponpes Al Zaytun. "Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda atau indikasi bahwa ada pelanggaran yang sifatnya institusional itu," kata Muhadjir.

Dirinya juga menegaskan penanganan kasus terhadap Panji harus dipisahkan dengan penanganan pada Ponpes Al Zaytun.

"Penanganannya juga akan kita pisah biar aja kalau ada pemimpinnya yang tersandung kasus, entah itu perdata atau kriminal, itu ya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, berasas praduga tak bersalah. Sementara insitutsinya harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk proses pendidikannya termasuk berbagai macam usaha di situ, tidak boleh terhambat tidak boleh terganggu oleh adanya seorang yang kena kasus itu," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)