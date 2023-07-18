Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Polisi Pastikan Tak Ada Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:16 WIB
KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Polisi Pastikan Tak Ada Korban
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan bahwa tidak ada korban luka ataupun jiwa usai insiden penembakan Pesawat Smart Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Perlu diketahui bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian ini, dan tim olah TKP tidak menemukan proyektil peluru yang diduga ditembakkan ke badan pesawat,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, Ignatius menyatakan bahwa, Pesawat Smart Air yang ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, sedang mengangkut tujuh personel Brimob.

“Setelah mengangkut tujuh personel Brimob, pesawat melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Wagete Kab. Deiyai dan Bandar Udara Nabire,” ujar Ignatius.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembaki Pesawat Smart Air di Bandara Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa (18/7/2023).

Halaman:
1 2
      
