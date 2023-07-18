Ridwan Hisjam Bilang Tak Ada Wacana Munaslub Partai Golkar

JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan dirinya tidak pernah memiliki niat untuk menggulingkan kepemimpinan Airlangga Hartarto lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Hal ini turut disampaikan dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh dewan etik partai Golkar. Ridwan menjalani klarifikasi kurang lebih sekitar 3,5 jam sejak pukul 10.00 WIB.

Dalam proses klarifikasi tersebut, Ridwan hanya menyampaikan harapannya agar Airlangga yang telah diberi mandat partai maju sebagai Capres bisa segera membentuk poros baru dan mencari pendampingnya di Pilpres 2024.

Hal tersebut menurutnya juga selaras dengan apa yang menjadi rekomendasi dewan pakar beberapa waktu lalu

"Jadi saya tidak ada mau menurunkan Airlangga. Kalau itu (rekomendasi dewan pakar) dilaksanakan keputusannya, sudah ada kan itu keputusannya dewan pakar ya jalankan, tidak perlu Munaslub," kata Ridwan usai diklarifikasi dewan etik di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Anggota Komisi VII DPR itu berpandangan isu Munaslub Partai Golkar tak perlu diributkan kembali. Yang terpenting, baginya saat ini adalah mendorong agar Airlangga mendeklarasikan dirinya sebagai Capres sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

"Deklarasi kan selesai, besok dia deklarasi kan selesai, enggak ada itu isu Munaslub,” ujarnya menegaskan.